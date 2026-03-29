MotoGp, oggi Gp Americhe: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

(Adnkronos) – La MotoGp torna protagonista. Oggi, domenica 29 marzo, il motomondiale accoglie il terzo appuntamento della nuova stagione con il Gran Premio delle Americhe ad Austin. Si riparte dopo la doppietta Aprilia nel Gp del Brasile, gara che ha visto il trionfo di Marco Bezzecchi e il secondo posto di Jorge Martin, con Fabio Di Giannantonio terzo.

‘Soltanto’ quarta la Ducati di Marc Marquez, vincitore invece della gara Sprint e a caccia di riscatto così come Pecco Bagnaia, caduto nei primi giri.

La griglia di partenza del Gran Premio delle Americhe di MotoGp:

1. Fabio Di Giannantonio (VR46)

2. Pedro Acosta (KTM)

3. Pecco Bagnaia (Ducati)

4. Marco Bezzecchi (Aprilia)

5. Joan Mir (Honda)

6. Marc Marquez (Ducati)

7. Jorge Martin (Aprilia)

8. Alex Marquez (Ducati Gresini)

9. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini)

10. Ai Ogura (Aprilia)

11. Luca Marini (Honda)

12. Enea Bastianini (KTM)

13. Raul Fernandez (Aprilia)

14. Diogo Moreira (Honda)

15. Johann Zarco (Honda)

16. Fabio Quartararo (Yamaha)

17. Toprak Razgatlioglu (Yamaha)

18. Brad Binder (KTM)

19. Jack Miller (Yamaha)

20. Franco Morbidelli (Ducati)

21. Alex Rins (Yamaha)

Il Gp delle Americhe di MotoGp è in programma oggi, domenica 29 marzo, alle ore 22. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, ma visibile anche in chiaro, in differita alle 23, su TV8. La MotoGp si potrà seguire inoltre anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e, quando previsto, sul sito web di TV8.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)