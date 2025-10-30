17.4 C
Musetti alle Atp Finals? Cosa serve all’azzurro per ‘raggiungere’ Sinner a Torino

REDAZIONE
(Adnkronos) – L’obiettivo Atp Finals resta a portata di mano per Lorenzo Musetti, che deve però aspettare i risultati dei rivali a Parigi per festeggiare la qualificazione al torneo di Torino. L’azzurro, eliminato ieri dal connazionale Lorenzo Sonego, deve guardarsi le spalle in primis da Auger-Aliassime, impegnato domani contro Valentin Vacherot. E poi, da Medvedev, Davidovich Fokina e Bublik. Ecco come può cambiare la race con i prossimi match. 

Al momento, sono già qualificati per le Atp Finals Alcaraz, Sinner, Zverev, Djokovic e Fritz. Ecco la race aggiornata:  

1) ALCARAZ 11050  

2) SINNER 9100  

3) ZVEREV 4660  

4) DJOKOVIC 4580  

5) FRITZ 3935  

6) SHELTON 3870 

7) DE MINAUR 3835 

8) MUSETTI 3685 

9) AUGER-ALIASSIME 3295 

10) DRAPER 2990  

11) RUUD 2835  

12) MEDVEDEV 2660 

13) DAVIDOVICH FOKINA 2655 

14) RUNE 2590  

15) BUBLIK 2570 

Musetti deve fare attenzione ad Auger-Aliassime, che guadagnerebbe la qualificazione in caso di finale nel Masters 1000 di Parigi. Lorenzo dovrà però stare attento anche a Medvedev e Bublik, che lo sorpasserebbero solo in caso di vittoria nel torneo francese. Per l’Italia, il sogno di avere due rappresentanti resta dunque più che vivo.  

