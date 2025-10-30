Musetti alle Atp Finals? Cosa serve all’azzurro per ‘raggiungere’ Sinner a Torino

(Adnkronos) – L’obiettivo Atp Finals resta a portata di mano per Lorenzo Musetti, che deve però aspettare i risultati dei rivali a Parigi per festeggiare la qualificazione al torneo di Torino. L’azzurro, eliminato ieri dal connazionale Lorenzo Sonego, deve guardarsi le spalle in primis da Auger-Aliassime, impegnato domani contro Valentin Vacherot. E poi, da Medvedev, Davidovich Fokina e Bublik. Ecco come può cambiare la race con i prossimi match.
Al momento, sono già qualificati per le Atp Finals Alcaraz, Sinner, Zverev, Djokovic e Fritz. Ecco la race aggiornata:
1) ALCARAZ 11050
2) SINNER 9100
3) ZVEREV 4660
4) DJOKOVIC 4580
5) FRITZ 3935
6) SHELTON 3870
7) DE MINAUR 3835
8) MUSETTI 3685
9) AUGER-ALIASSIME 3295
10) DRAPER 2990
11) RUUD 2835
12) MEDVEDEV 2660
13) DAVIDOVICH FOKINA 2655
14) RUNE 2590
15) BUBLIK 2570
Musetti deve fare attenzione ad Auger-Aliassime, che guadagnerebbe la qualificazione in caso di finale nel Masters 1000 di Parigi. Lorenzo dovrà però stare attento anche a Medvedev e Bublik, che lo sorpasserebbero solo in caso di vittoria nel torneo francese. Per l’Italia, il sogno di avere due rappresentanti resta dunque più che vivo.
