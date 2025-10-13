Napoli, Buongiorno sta per rientrare

(Adnkronos) – La sosta per le Nazionali sta servendo al Napoli per recuperare qualche calciatore non al meglio della condizione.

Assente dalla sfida contro il Cagliari,

Buongiorno è pronto a rientrare in campo. Il difensore è tornato a piena disposizione di Conte, che lo ritrova in tempo per il rientro dalla sosta.

Buongiorno sarà convocato per Torino-Napoli e sarà molto probabilmente tra i titolari nel match di Champions contro il PSV ad Eindhoven. Una buona notizia anche per i fantallenatori, che si preparano a ritrovare un pilastro della difesa azzurra.

Sulla via del recupero anche Politano. L’esterno scalpita per anticipare il proprio rientro. L’obiettivo è centrare la convocazione già con il Torino, ma lo staff medico di Conte vuole evitare forzature. Nei prossimi giorni sarà nuovamente monitorato.

Ci vorrà ancora del tempo per rivedere in campo Lobotka (rientro stimato per l’inizio di novembre) e Rrhamani.

Fantacalcio.it per Adnkronos

webinfo@adnkronos.com (Web Info)