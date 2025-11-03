19.9 C
Napoli in discesa con l’Eintracht Francoforte, a 1,57 su Sisal.it

Sport nazionale
(Adnkronos) – Prende il via la quarta giornata di Champions League, il Napoli ospita l’Eintracht Francoforte e sono vietati altri passi falsi. Dopo le sconfitte con il City e il Psv, infatti, la squadra di Conte deve vincere per non perdere altro terreno in classifica e non mettere in pericolo almeno la qualificazione ai playoff della competizione. Tedeschi in una situazione analoga, con 3 punti frutto di una sola vittoria in tre gare: si preannuncia dunque una sfida combattuta visto che, per entrambe, perdere significherebbe scivolare fuori dalle posizioni utili per accedere ai playoff. Il pronostico degli esperti di Sisal è tutto dalla parte del Napoli, avanti a 1,57, l’impresa al Maradona dell’Eintracht è a 5,25, il pareggio a 4,25. Sia Napoli che Eintracht si sono rese protagoniste di alcune tra le partite più ricche di gol di questa Champions League, ecco perché lo spettacolo sembra assicurato con il Gol a 1,60 e l’Over 2,50 a 1,52. Con più di 2 gol di media subiti a partita, i tedeschi hanno la peggior difesa della Champions e la seconda peggiore della Bundesliga: i partenopei devono approfittarne e spingere sull’acceleratore dell’attacco, con Hojlund a 2,40 e McTominay a 2,75 principali indiziati al gol. Nell’Eintracht, attenzione a Burkardt, miglior marcatore della squadra, la sua rete è a 3,50. 

In campo anche la Juventus, che allo Stadium ospita lo Sporting Lisbona. I bianconeri vanno a caccia della prima vittoria della competizione, dopo due pareggi e una sconfitta, se la passano decisamente meglio i portoghesi, all’undicesimo posto con sei punti frutto di due vittorie su tre, e con una striscia aperta di cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. I precedenti sono tutti a favore della Juventus, mai sconfitta dallo Sporting in Europa: per gli esperti di Sisal, la tradizione si rinnova con i bianconeri favoriti, a 1,95, a 4,00 la vittoria ospite, il pareggio si gioca a 3,50. Spalletti dovrebbe recuperare Yldiz e schierarlo dall’inizio, in coppia con Vlahovic: la prima rete del turco in Champions è a 3,75 mentre il serbo potrebbe mettere a segno la terza rete nella competizione, ipotesi a 2,75. Tra i portoghesi, occhio a Pedro Gonçalves, in una forma strepitosa con tre gol e tre assist nelle ultime quattro gare, a 3,00 una sua rete o assist, mentre Fotis Ioannidis ha segnato tre volte nelle ultime cinque: la sua marcatura è a 3,75. 

© Riproduzione riservata

