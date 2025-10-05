16.4 C
Firenze
domenica 5 Ottobre 2025
Oltre 30 giornalisti si sfidano al Torneo di tennis ‘Racchette Gialle

REDAZIONE
(Adnkronos) – Il mondo dell’informazione si sfida a tennis. Alla Casina Poste di Roma, il Circolo sportivo e Parco fluviale di Poste Italiane su lungotevere Flaminio, sono scesi in campo più di trenta giornalisti di agenzie di stampa, carta stampata, tv, radio e web che hanno partecipato alla prima edizione del torneo “Racchette Gialle”. 

Nello spazio che Poste Italiane ha dedicato allo sport e al tempo libero, in linea con l’attenzione del Gruppo ai valori dell’integrazione, dello spirito di squadra e della lealtà nella competizione, la formula del torneo ricalca il modello delle Finals Atp. Sulla terra rossa della Casina Poste sono stati organizzati incontri di tre gironi del singolare maschile, due per il singolare femminile e un torneo di doppio misto. 

Casina Poste è un luogo che ha segnato la storia di Poste Italiane. Nata per ospitare la sede del Dopolavoro Postelegrafonico, è immersa nel Parco Fluviale del Tevere, nel cuore di Roma, un’area green con un percorso naturalistico e attrezzature dedicate sia al gioco dei più piccoli che ad attività come tennis, padel, basket e ping pong. La struttura è tornata a nuova vita, restaurata e trasformata in un luogo di aggregazione, benessere e unione. 

