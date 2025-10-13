Onorato (Comune di Roma), ‘Impiantistica obsoleta, necessaria una rivoluzione culturale’

(Adnkronos) – “L’impiantistica sportiva comunale è ancorata ai tempi del fascismo, o delle Olimpiadi del ’60. Ci auguriamo che prima o poi ci sia una rivoluzione culturale affinché vengano fatti investimenti sull’impiantistica scolastica e pubblica, a quel punto lo sport diventerà un diritto per tutti” ha detto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, durante l’incontro “Oltre le barriere. Sport e inclusione”, presso il Circolo degli Esteri.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)