Onorato (Comune di Roma), ‘Impiantistica obsoleta, necessaria una rivoluzione culturale’

Sport nazionale
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’impiantistica sportiva comunale è ancorata ai tempi del fascismo, o delle Olimpiadi del ’60. Ci auguriamo che prima o poi ci sia una rivoluzione culturale affinché vengano fatti investimenti sull’impiantistica scolastica e pubblica, a quel punto lo sport diventerà un diritto per tutti” ha detto Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma, durante l’incontro “Oltre le barriere. Sport e inclusione”, presso il Circolo degli Esteri. 

sport

