Playoff Mondiale? Sorteggio, regolamento e date

(Adnkronos) – Nonostante la netta vittoria contro l’Estonia, l’Italia di Gennaro Gattuso va verso i playoff per qualificarsi al Mondiale 2026. Con la Norvegia che non si ferma ed aumenta vertiginosamente la differenza reti, gli scenari sembrano portare gli azzurri verso i playoff.

Servirebbe un passo falso della Norvegia contro l’Estonia e la vittoria dell’Italia contro Israele per ribaltare tutto, ma Haaland e compagni non hanno la minima intenzione di commettere un passo falso.

I playoff Mondiale 2026 si disputeranno a marzo 2026. Ma come funzionano i playoff e il regolamento? Allo spareggio parteciperanno le dodici Nazionali che si sono classificate al secondo posto del proprio girone. A queste squadre si aggiungeranno le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/2025. Un sorteggio decreterà poi quattro percorsi di spareggio, nel quale confluiranno le sedici squadre: un mini girone dunque con semifinale e finale su gara secca. Chi vincerà le due sfide si qualificherà al Mondiale 2026.

L’Italia, in caso di playoff, sarebbe in prima fascia, questo perché le sedici Nazionali verranno divise in quattro fasce in base al posto nel ranking FIFA di novembre 2025. In quarta fascia andranno le quattro squadre ripescate dalla Nations League.

