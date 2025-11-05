16.6 C
Polonara dopo il trapianto di midollo e 10 giorni di coma: “C’erano poche speranze”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Dopo la diagnosi choc di leucemia mieloide per Achille Polonara ricevuta lo scorso giugno, il cestista e la sua famiglia hanno vissuto un periodo difficile. Prima il trapianto di midollo osseo, poi il coma e la concreta possibilità di non svegliarsi più. L’atleta però ce l’ha fatta: dopo dieci giorni si è svegliato e qualche giorno fa ha lasciato l’ospedale Sant’Orsola-Malpighi di Bologna, dove è rimasto a lungo ricoverato.  

A raccontare l’ultimo mese di cure è un servizio de ‘Le Iene’. “Io non mi ricordo molto, è come se avessi dormito. É stata tosta, i dottori mi avevano dato poche speranze”, ha detto Polonara a Nicolò De Devitiis. Il cestista ha spiegato che durante il coma si sentiva “in un’altra città” ma ha spiegato che in quei giorni riusciva comunque a sentire le parole della moglie Erika Bufano, che era lì al suo fianco, nonostante non potesse rispondere. 

È stata lei a spiegare cosa è accaduto dopo il trapianto: “Quando gli hanno tolto il cvc (cioè il catetere attraverso il quale era avvenuto il trapianto) si è sentito male. Gli è partito un trombo, il suo cervello è andato in carenza di ossigeno”. “Ho solo pregato che non morisse. Pensavo ‘non importa come starà, anche se non camminerà, se non muoverà le braccia… l’importante è che si svegli. E alla fine è successo”, ha raccontato. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

