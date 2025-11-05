Roma, altro infortunio: stop per Bailey

(Adnkronos) – La Roma continua ad essere colpita dagli infortuni. Dopo Dybala, che starà fermo per più di un mese, si è infortunato nuovamente anche Bailey.

Nell’ultimo allenamento il trequartista giallorosso ha accusato un problema muscolare e salterà la gara di domani in Europa League contro i Rangers, così come Roma-Udinese di domenica. Rientrerà dopo la sosta e sarà rivalutato dallo staff medico per gli impegni successivi: per lui si tratta di lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro.



Nei prossimi impegni ci sarà sicuramente più spazio per Lorenzo Pellegrini, ma anche per Dovbyk che dovrebbe essere confermato stabilmente al centro dell’attacco. Occhio anche alle possibili chance per El Shaarawy e Baldanzi che ultimamente sono stati accantonati dal tecnico giallorosso.

