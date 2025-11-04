15.1 C
martedì 4 Novembre 2025
Roma: infortunio Dybala, la situazione

(Adnkronos) – Tifosi e fantallenatori in ansia per la Joya. Dybala si sottoporrà agli esami strumentali nella giornata di oggi, dopo aver rimediato un infortunio muscolare nel corso della gara contro il Milan. L’argentino si è fermato dopo aver calciato il rigore parato da Maignan.  

Dybala ha poi lasciato il terreno di gioco e si è accomodato in panchina, dove è stato pizzicato dalle telecamere con gli occhi lucidi. Le prime indiscrezioni trapelate preoccupano mister Gasperini e i fantallenatori. Lo stesso allenatore della Roma è stato chiaro nel post gara di San Siro, annunciando il rientro di Dybala a dopo la sosta. 

La Roma, però, è in attesa dell’esito ufficiale del check-up per fare chiarezza sui tempi di recupero dell’attaccante argentino. Dalla sua, Gasperini può solo incrociare le dita: la speranza è che venga esclusa una lesione muscolare per Dybala. Così facendo i tempi di recupero si accorcerebbero drasticamente, sebbene da Trigoria non sembri trapelare grande ottimismo. C’è grande apprensione.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos
 

