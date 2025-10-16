21.3 C
Firenze
giovedì 16 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Roma, le condizioni di Angelino e Bailey

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – C’è una sola assenza che preoccupa Gian Piero Gasperini in vista della sfida tra Roma e Inter in programma sabato sera allo Stadio Olimpico. 

Quest’oggi ,a Trigoria, Angelino ha continuano a non allenarsi in gruppo, ancora in dubbio verso il match contro i nerazzurri. 

L’esterno brasiliano dunque rischia concretamente di non essere convocato nella sfida di sabato contro l’Inter, ma anche in caso di convocazione non sembrerebbe destinato a giocare dal primo minuto con Tsimikas pronto a prendere il suo posto sulla corsia mancina. Secondo giorno di lavoro parziale in gruppo, invece, per Leon Bailey che può essere convocato.  

  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
21.3 ° C
21.9 °
20.4 °
45 %
6.3kmh
0 %
Gio
20 °
Ven
21 °
Sab
22 °
Dom
21 °
Lun
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1957)ultimora (1336)vid (218)tec (104)Lav (78)sal (68)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati