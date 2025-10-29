20.7 C
Sassuolo, Berardi salta il Cagliari

(Adnkronos) –
Domenico Berardi salterà il match in programma domani tra Cagliari e Sassuolo. L’attaccante dei neroverdi ha rimediato una botta alla testa durante il match contro la Roma, uscendo in barella. 

Niente di grave, ma il tecnico Grosso non vuole rischiare nulla e lo lascerà a riposo per la trasferta in terra sarda. Queste le sue parole: “Domenico fortunatamente sta bene, è rientrato, non ci sono state complicazioni ma gli sono stati dei giorni di riposo e non ci sarà come non ci saranno Skjellerup, Boloca, Satalino e Pieragnolo. Rientra Muharemovic, è tornato a disposizione. Saremo in 21 giocatori di movimento più 3 portieri, partiremo a fare una bella partita”. 

Al posto di Berardi, acceso il ballottaggio tra Volpato e Fadera, con il primo leggermente favorito. Tornerà Laurientè in attacco, completerà il tridente Pinamonti. 

Fantacalcio.it per Adnkronos  

© Riproduzione riservata

