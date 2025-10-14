22.6 C
Firenze
martedì 14 Ottobre 2025
Scamacca torna ad allenarsi in gruppo

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Buone notizie per l’Atalanta dall’odierna seduta di allenamento in vista della sfida con la Lazio in programma domenica alle 18.
 

Il tecnico nerazzurro Ivan Juric e i fantallenatori possono sorridere per il recupero di ben tre calciatori. Uno su tutti Gianluca Scamacca, tornato ad allenarsi in gruppo. Stesso discorso per Giorgio Scalvini e Nicola Zalewski mentre Sead Kolaainac ha svolto ancora una sessione di allenamento integrato con la squadra U23. Sessione di lavoro individuale in campo per Odilon Kossounou e Raoul Bellanova, terapie per Bakker. 

