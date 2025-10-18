20.5 C
sabato 18 Ottobre 2025
Serie A, Lecce-Sassuolo 0-0

Sport nazionale
(Adnkronos) – Niente emozioni oggi, sabato 18 ottobre, per la partita Lecce-Sassuolo, valida per la settima giornata di Serie A, che finisce 0-0. Occasioni al 13′ per Veiga del Lecce, poi al 24′ per Romagna del Sassuolo, infine al 37′ per Stulic del Lecce. Due i minuti di recupero. Nella ripresa occasione per Berardi del Sassuolo al 3′, magistralmente parato da Falcone, e per Helgason al 7′, tiro poco convinto parato da Muric. Oltre cinque i minuti supplementari. Il Sassuolo consolida l’ottavo posto a 10 punti.  

