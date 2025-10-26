15.1 C
Firenze
domenica 26 Ottobre 2025
Serie A, oggi Lazio-Juventus – Diretta

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 26 ottobre, la Lazio ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – allo stadio Olimpico di Roma nell’ottava giornata del campionato italiano. I biancocelesti di Sarri sono reduci dal pareggio di Bergamo contro l’Atalanta, gara finita 0-0. I bianconeri di Tudor invece hanno perso a Madrid contro il Real in Champions League, 1-0 firmato Bellingham, e sono usciti sconfitti da Como 2-0 nell’ultimo turno di Serie A. 

Nella prossima giornata di campionato la Lazio volerà a Pisa, mentre la Juventus sfiderà allo Stadium l’Udinese. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

