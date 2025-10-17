Serie A, scontro al vertice Roma–Inter: su Sisal.it avanti i nerazzurri a 2,25, Milan e Atalanta favorite con Fiorentina e Lazio

(Adnkronos) – Torna il campionato dopo la pausa Nazionali, con la settima giornata di Serie A che propone partite dalle grandi emozioni. Il primo scontro al vertice si gioca all’Olimpico, con la Roma capolista che ospita l’Inter, due squadre che si candidano a lottare per i vertici della classifica. Entrambe sono in striscia positiva da 3 partite in campionato, ma la Roma non batte i nerazzurri all’Olimpico dal 2016, una tendenza che sembra confermarsi anche in questo match, almeno per gli esperti di Sisal, che favoriscono la squadra di Chivu a 2,25, contro il 3,40 per il successo dei capitolini e il 3,10 del pareggio. Si affrontano da un lato la migliore difesa del campionato, quella romanista con appena 2 reti subite, e dall’altro l’attacco più prolifico, quello interista con 17 reti all’attivo. Gli esperti Sisal si aspettano una gara in cui entrambe andranno a segno, opzione a 1,80, ma poco spettacolare, con l’Under 2,50 che a 1,70 prevale sull’Over, a 2,10. In splendida forma Matías Soulé,il giallorosso è reduce da 2 gol e 2 assist nelle ultime 3 gare, e potrebbe essere ancora protagonista, con la rete a 4,50. Sponda Inter, occhio al solito Lautaro Martinez, 4 reti nelle ultime 3 partite, in gol a 2,75, che sarà affiancato da Bonny: la marcatura nella sfida contro la Roma dell’ex Parma è a 3,50.

L’altro big match di giornata è Milan – Fiorentina, che chiude la domenica di campionato. Allegri, vincendo, può portare i rossoneri in testa alla classifica ma Pioli, che torna a San Siro da grande ex, non ha ancora mai vinto in questa stagione con la viola e rischia già l’esonero. Gli esperti di Sisal favoriscono nettamente il Milan imbattuto da 5 partite, con il successo a 1,55, il blitz dei toscani è a 6,00, difficile anche il pareggio, a 4,00. Gimenez e Nkunku sono i principali indiziati al gol tra i rossoneri, a 2,40 e 2,75, ma occhio a Leao che potrebbe trovare il suo primo gol in questa stagione, ipotesi a 3,25. Piove sul bagnato in casa della viola, con Keanin disponibile. Pioli punta su Piccoli che, proprio contro il Milan, ha collezionato più presenze (otto) senza però mai segnare un gol: la sua marcatura vale 4,50.

In programma anche Atalanta – Lazio, la Dea è ancora imbattuta, mentre i biancocelesti si trovano nelle retrovie della classifica e cercano 3 punti per risollevarsi. Impresa difficile al Gewiss Stadium, i padroni di casa infatti conducono a1,67, indietro la Lazio, a 4,75, con il pareggio a 3,75. In calendario anche Torino –Napoli, con gli azzurri avanti a 1,75 contro il 5,50 dei granata, e Como – Juventus,sfida equilibrata con i bianconeri favoriti a 2,50 e i lombardi indietro di poco, a 3,00.

