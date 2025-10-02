Si ferma Stanciu: il Genoa lo ritrova dopo la sosta

(Adnkronos) – Brutte notizie per il Genoa e per i fantallenatori.
Stanciu salterà la sfida contro il Napoli per infortunio. Il centrocampista non sarà a disposizione per la trasferta del Maradona a causa di un problema muscolare.
Le notizie dell’ultim’ora riportano una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già avviato l’iter riabilitativo ed è atteso in campo dopo la sosta, seppure le sue condizioni saranno da monitorare.
