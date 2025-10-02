17.8 C
Firenze
giovedì 2 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Si ferma Stanciu: il Genoa lo ritrova dopo la sosta

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – Brutte notizie per il Genoa e per i fantallenatori. 
Stanciu salterà la sfida contro il Napoli per infortunio. Il centrocampista non sarà a disposizione per la trasferta del Maradona a causa di un problema muscolare.  

Le notizie dell’ultim’ora riportano una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già avviato l’iter riabilitativo ed è atteso in campo dopo la sosta, seppure le sue condizioni saranno da monitorare.  

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
17.8 ° C
18.8 °
16.4 °
42 %
7.2kmh
75 %
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
21 °
Dom
17 °
Lun
22 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (322)ultimora (194)fin (32)vid (22)tec (18)Lav (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati