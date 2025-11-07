Sinner: “Preferisco pensare di essere il numero 2, mi motiva”- Video

(Adnkronos) – “Quando uno pensa di essere il numero uno al mondo sbaglia, io penso sempre di essere il numero due perché mi motiva, devo sempre cercare di lavorare e migliorare”. Jannik Sinner risponde così a una domanda durante il Media Day delle Atp Finals di Torino. L’azzurro arriva all’appuntamento come numero 1 del mondo grazie al sorpasso appena messo a segno ai danni di Carlos Alcaraz. “Sono contento di quello che dicono, so che sono forte nei campi indoor, sono consapevole di tutto, però appena ti rilassi un attimo è un casino”, aggiunge il campione altoatesino.

