5.4 C
Firenze
sabato 28 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Sinner sfida Zverev in uno stadio… vuoto: il ‘caso’ di Miami

Sport nazionale
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Jannik Sinner gioca a Miami… in uno stadio mezzo vuoto. Oggi, sabato 28 marzo, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 americano in uno dei big match ormai abituali del circuito, ma che in Florida non sembra aver attirato l’interesse del pubblico. 

Il Centrale di Miami infatti, al momento dell’ingresso in campo dei due giocatori, mostrava dei vuoti sulle tribune che raramente si sono visti in una partita di questo livello, specialmente in una semifinale di un Masters 1000. Il (mancato) colpo d’occhio è ancora più evidente se fa il confronto con Indian Wells, l’altro torneo del Sunshine Double, che invece ha fatto segnare un continuo tutto esaurito. 

In ogni caso le tribune dell’impianto di Miami si sono animate nel corso della partita, con la maggior parte degli spettatori che ha preso posto verso il finale del primo set, riempiendo, almeno in parte, i vuoti che hanno caratterizzato tutte le partite del torneo. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
5.4 ° C
7.8 °
3.8 °
62 %
0.5kmh
0 %
Sab
17 °
Dom
15 °
Lun
17 °
Mar
15 °
Mer
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1052)ultimora (864)sport (106)Eurofocus (46)demografica (36)carabinieri (14)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati