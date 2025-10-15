Sinner-Zverev, il gelido incontro a Riad dopo gli ‘attacchi’ del tedesco

(Adnkronos) – L’incontro, abbastanza gelido, è arrivato a Riad. Prima dei rispettivi match d’esordio nel Six Kings Slam, Alexander Zverev e Jannik Sinner si sono incrociati sui campi di allenamento del centro arabo. Un incrocio in cui i due hanno scambiato due chiacchiere veloci, per poi tornare ai propri impegni. Tutto dopo le frasi pronunciate qualche giorno fa dal tennista tedesco, attuale numero 3 del ranking Atp: “Odio quando la velocità del campo è la stessa ovunque. So che i direttori dei tornei si stanno muovendo in questa direzione, perché vogliono che Sinner e Alcaraz vincano sempre”. Parole venute fuori durante un intervento nel pocast di Andy Roddick.

Zverev aveva spiegato, in un attacco ai direttori dei vari tornei Atp: “Abbiamo sempre avuto superfici diverse. Non si poteva giocare lo stesso tennis allo stesso modo su erba, cemento e terra battuta. Oggi si può giocare quasi allo stesso modo su ogni campo”. Interpellato sull’argomento, Sinner aveva tagliato corto: “La velocità dei campi? Non siamo noi a deciderla, né Carlos né io”.

L’incontro (non molto caloroso) di Riad, arrivato dopo il botta e risposta a distanza, potrebbe aver in parte disteso gli animi tra due dei primi tre giocatori del ranking Atp.

