Tennis, ‘Racchette in Classe’ la festa finale a Torino

(Adnkronos) – Circa 450mila bambini coinvolti in tutta Italia e un finale spettacolare, in Piemonte, collegato alle Nitto ATP Finals di Torino. Il progetto “Racchette in classe” ha trovato la sua apoteosi proprio alla vigilia dell’inizio del Tornei dei Maestri, con la giornata conclusiva che ha radunato al Pala Gianni Asti circa 1.600 ragazzi e ragazze entusiasti. Anche quest’anno i numeri sono da record: all’iniziativa hanno aderito 400 scuole primarie e secondare di primo e secondo grado e sono stati coinvolti circa 50.000 studenti solo del Piemonte. Una vera festa per un’iniziativa nata 12 anni fa e oggi capace di essere tra i pilastri della crescita dell’intero movimento. Il progetto “Racchette in Classe”, nato nel 2014, è realizzato dalla FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel) in collaborazione con la FITeT (Federazione Italiana Tennistavolo) e riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il progetto, che si avvale del prezioso supporto di Kinder Joy of Moving, partner ormai storico della FITP, si propone l’obiettivo di diffondere tutte le discipline di racchetta (tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo) tra i giovani.

Durante la giornata di chiusura al Pala Gianni Asti, si è tenuto anche un breve momento istituzionale con la partecipazione dell’assessore allo Sport, grandi eventi, turismo e tempo libero della città di Torino Domnico Carretta, del vice presidente della FITP Isidoro Alvisi, del presidente della FITET Renato Di Napoli, del presidente del Comitato regionale FITP Piemonte Manuela Savini, del direttore dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” Michelangelo Dell’Edera, della dirigente dell’ufficio scolastico della città metropolitana di Torino Tecla Riverso, di Marco Brambilla, Head of Corporate Communication Regione Italia, del responsabile per l’Italia di Kinder Joy of Moving Massimo Castiglia e della testimonial del progetto Rita Grande.

Domenico Carretta, Assessore allo Sport, grandi eventi, turismo e tempo libero della città di Torino ha detto: “È particolarmente emozionante iniziare questa settimana di grande tennis con i ragazzi delle scuole. Un ringraziamento particolare va alla Federazione Italiana Tennis e Padel e agli Istituti scolastici coinvolti. Il ricordo della vostra voglia di partecipare resterà a lungo a Torino e di questo dovete essere orgogliosi. È una festa straordinaria e ogni anno amiamo iniziare questo momento storico per la città, che ospita i più grandi campioni del tennis, partendo proprio dai voi ragazzi, dalla vostra gioia. Godetevi i campioni in giro per Torino e non smettete mai di sognare”.

Isidoro Alvisi, Vice Presidente Fitp ha aggiunto: “Ringrazio tutti voi ragazzi per la straordinaria allegria che regalate così come un grazie particolare va agli insegnanti per lo sforzo fatto e alla città di Torino per la sensibilità che in tutti questi anni ha dimostrato. Così come un grande grazie va alla Federazione Italiana Tennistavolo, alla Kinder Joy of Moving e allo straordinario lavoro dell’Istituto Superiore di Formazione “Roberto Lombardi” e al suo direttore Michelangelo Dell’Edera perché dietro ad un evento così ben organizzato c’è tantissimo lavoro. Continuate così”. Mentre Manuela Savini, Presidente del Comitato regionale FITP Piemonte ha proseguito: “Benvenuti a tutti i ragazzi che animano questa bellissima festa. Quando sono entrata ho percepito da subito tanto entusiasmo e sono sicura che quando tornerete in classe porterete con voi tutto questa gioia e per questo voglio dire grazie a tutti i vostri insegnanti”.

Renato Di Napoli, Presidente della Federazione Italiana Tennistavolo ha detto: “Voglio ringraziare Angelo Binaghi e la FITP che ha il merito di organizzare un evento così importante e che ha voluto che il tennistavolo facesse parte di questa manifestazione. Quella di oggi è una giornata speciale per voi ragazzi, ma voglio anche fare un grosso applauso a tutto lo staff che ha reso possibile questa festa, agli insegnanti, alle autorità e alla Kinder per il progetto Joy of Moving. C’è un solo Sinner in campo ma per noi dirigenti sportivi voi ragazzi siete tutti dei Sinner. Continuate a frequentare le palestre e i campi sportivi perché essere in salute non aiuta solo il corpo ma anche la mente”.

Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato di Ferrero Commerciale Italia: “Attraverso il progetto Kinder Joy of moving e la collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) e (FITET) Federazione Italiana Tennis Tavolo, Ferrero rinnova il proprio impegno nel promuovere il movimento come strumento universale di crescita, rispetto e inclusione. Un impegno concreto che prende forma nel sostegno al programma educativo ‘Racchette in classe’, che quest’anno ha coinvolto circa 450.000 bambini in tutta Italia e rappresenta uno dei pilastri del movimento tennistico giovanile. In quest’ottica, Kinder Joy of moving come partner storico del progetto, ha l’obiettivo di diffondere le discipline di racchetta tra i giovani, favorendo lo sviluppo di competenze motorie, relazionali e valoriali. Oggi, in un clima di festa e circondati da migliaia di bambini, si celebra la conclusione di un altro anno di attività nelle scuole italiane. Un momento di gioia, condivisione e gratitudine per tutto ciò che è stato costruito”.

