Tennis, Sinner può tornare il numero 1 ATP

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – Sinner tenta il sorpasso. La sorprendente eliminazione di Carlos Alcaraz nel torneo di Parigi-Bercy ha riaperto la corsa al numero 1 del ranking ATP, rendendo il primato un obiettivo concreto per Jannik Sinner. La strada non è delle più semplici, ma l’altoatesino ci ha abituato a grandi imprese e dovrà “solo” fare quello che gli riesce meglio: vincere. Per tornare a essere il numero 1 al mondo, infatti, Sinner non può più sbagliare e vincere sia a Parigi che alle ATP Finals. Come sempre però, dovrà fare i conti con Alcaraz perché, contemporaneamente, dovrà sperare in altri passi falsi dello spagnolo. Se Alcaraz non vince tre partite nel torneo di Torino, il numero 1 di Sinner è blindato: un’eventualità a 20,00 per gli esperti di Sisal. 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

