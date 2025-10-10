25.7 C
Torino, le ultime sugli infortunati

REDAZIONE
(Adnkronos) –
Il Torino mette nel mirino la partita contro il Napoli in programma dopo la sosta per le Nazionali. Un calendario non facilissimo per i granata, che prima appunto di questa sosta hanno affrontato la Lazio pareggiando 3-3.  

Sono diversi i giocatori granata in infermeria e sotto la lente di ingrandimento dello staff medico in queste ore. 

Uno su tutti, il centrocampista inglese Tino Anjorin, da settimane alle prese con una fastidiosa fascite plantare.  

In questi giorni sono decisamente migliorate le condizioni dell’ex Empoli che nelle prossime ore sarà sottoposto a un test che farà luce sul suo stato fisico in modo capire se potrà tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana. 

Monitorate anche le condizioni di Ismajli, costretto a saltare il match con la Lazio. Il difensore albanese sta svolgendo terapie, potrebbe ricominciare a correre la prossima settimana ma difficilmente ci sarà contro il Napoli.
 

Fantacalcio.it per Adnkronos 

sport/fantacalcio

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

