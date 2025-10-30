17.3 C
Torna a Milano il ‘Gran Premio Orsi Mangelli’, in programma il I novembre all’Ippodromo Snai San Siro

(Adnkronos) – Si terrà il prossimo sabato 1 novembre all’ippodromo Snai San Siro uno tra gli appuntamenti più attesi della stagione del trotto. Torna a Milano il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli dopo diverse edizioni fuori città. Ricca l’offerta per il pubblico dell’Ippodromo. 

A partire dalle 15, oltre allo spettacolo in pista, i visitatori potranno immergersi in un’atmosfera festosa con tante attività e la travolgente musica di una marching band. Un ampio spazio sarà dedicato ai più piccoli, protagonisti di una coloratissima area a tema Halloween, con animazioni, laboratori creativi, giochi e la possibilità di vivere l’emozione del ‘battesimo della sella’, accompagnati dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo in totale sicurezza. 

Al costo di 10 euro sarà possibile salire su una carrozza d’epoca per un suggestivo giro tra le strutture liberty dell’impianto o partecipare al tour guidato #ScopriSanSiro, condotto da esperti ciceroni attraverso i luoghi più iconici dell’impianto, dal Cavallo di Leonardo alla Gami – Galleria Archivio Multimediale dell’Ippodromo. 

Il Gran Premio, prova di Gruppo 1 riservata ai cavalli di 3 anni – maschi e femmine, italiani ed esteri – celebra la figura del Conte Paolo Orsi Mangelli, imprenditore e grande appassionato di cavalli, considerato il padre dell’ippica moderna italiana. Accanto a questa prova, il programma di trotto del 1° novembre propone altre corse di grande rilievo: il Gran Premio delle Nazioni – Elite U.E.T. (Gruppo 1), con i cavalli di 4 anni e oltre impegnati sui 2.100 metri; il Gran Premio Paolo e Orsino Orsi Mangelli “Filly” (Gruppo 2), riservato alle femmine di 3 anni sui 1.600 metri; e la Coppa di Milano – Trofeo Alessandro Ferrario (Gruppo 3), destinata ai cavalli di 4 anni e oltre sulla stessa distanza. 

sport

