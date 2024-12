OpenAI lancia Sora, l’intelligenza artificiale che crea video da un semplice testo

(Adnkronos) – OpenAI ha annunciato il lancio di Sora, un nuovo modello di intelligenza artificiale in grado di generare video a partire da descrizioni testuali. L’annuncio fa parte della serie di rilasci “ship-mas” di OpenAI, un evento di 12 giorni durante il quale l’azienda presenta nuove funzionalità e prodotti. Sora è disponibile tramite il sito Sora.com per gli abbonati a ChatGPT a pagamento. Il modello offre diverse funzionalità, tra cui la generazione di video da testo, l’animazione di immagini e il remix di video esistenti. Gli abbonati a ChatGPT Plus possono generare fino a 50 video prioritari (1.000 crediti) con risoluzione fino a 720p e durata di 5 secondi. Gli abbonati a ChatGPT Pro, il piano da 229 euro al mese lanciato la scorsa settimana, hanno a disposizione creazioni illimitate e fino a 500 video prioritari con risoluzione fino a 1080p e durata di 20 secondi. Il piano Pro consente inoltre di scaricare i video senza watermark e di eseguire fino a cinque generazioni contemporaneamente. Sora era stato anticipato da OpenAI a febbraio e il lancio è stato confermato oggi dallo YouTuber Marques Brownlee (MKBHD), che ha condiviso un’anteprima basata sulla sua esperienza di test del modello. Durante una diretta streaming, OpenAI ha presentato la nuova pagina “Esplora” di Sora, che offre un feed di video generati dall’IA e creati da altri membri della community. L’azienda ha inoltre evidenziato la funzione “Storyboard”, che consente di generare video basati su una sequenza di prompt, e la possibilità di trasformare foto in video. OpenAI ha anche mostrato uno strumento di “remix” che permette di modificare l’output di Sora con un prompt di testo e una funzione per “fondere” due scene tramite l’IA. I video generati con Sora avranno watermark visibili e metadati C2PA per indicare che sono stati creati con l’intelligenza artificiale. Prima di caricare un’immagine o un video su Sora, gli utenti devono accettare un accordo che vieta il caricamento di contenuti che includano minori, violenza, materiale esplicito o protetto da copyright. L’uso improprio dei media caricati può comportare la sospensione o la chiusura dell’account. Aditya Ramesh, vicepresidente della ricerca di OpenAI, ha dichiarato durante la diretta streaming: “Sappiamo di essere un bersaglio importante. Vogliamo prevenire l’uso illegale di Sora, ma anche bilanciare questo aspetto con la libertà di espressione creativa. Sappiamo che sarà una sfida continua e che potremmo non raggiungere la perfezione fin dal primo giorno. Stiamo iniziando in modo conservativo, quindi se la nostra moderazione non dovesse essere perfetta, vi preghiamo di fornirci un feedback”. Gli utenti senza abbonamento a ChatGPT potranno comunque esplorare il feed di video generati dall’IA creati da altri utenti. Il modello sarà disponibile negli Stati Uniti e in molti altri paesi a partire da oggi, ma il CEO di OpenAI, Sam Altman, ha dichiarato che il lancio nella maggior parte dell’Europa e nel Regno Unito potrebbe richiedere più tempo. Il rilascio di Sora arriva a una settimana di distanza dalla protesta di un gruppo di artisti che, sostenendo di aver partecipato al programma di alpha test di OpenAI, hanno diffuso informazioni sul prodotto, accusando l’azienda di averli sfruttati per “ricerca e sviluppo e pubbliche relazioni non retribuite”. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)