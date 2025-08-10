(Adnkronos) – Lorenzo Sonego al terzo turno dell’Atp Masters 1000 di Cincinnati, Flavio Cobolli eliminato all’esordio. Sonego, numero 31 del tabellone, ha sconfitto il belga Zizou Bergs per 6-3, 7-6 (7-4) in 1h41′. Il piemontese affronterà al terzo round lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4. Finisce subito l’avventura di Cobolli. Il numero 15 del seeding cede al francese Terence Atmane, proveniente dalle qualificazioni, che si impone per 6-4, 3-6, 7-6 (7-5) in 2h14′. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)
Atp Cincinnati, Sonego avanti e Cobolli subito k.o.
© Riproduzione riservata