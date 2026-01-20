6.8 C
Bob, Giamaica si qualifica a Milano Cortina 2026: “Servono soldi per Olimpiadi, aiutateci”

(Adnkronos) – La Giamaica del bob si qualifica ufficialmente a Milano Cortina 2026. La Federazione ha comunicato la notizia attraverso i propri canali social, confermando la presenza alle prossime Olimpiadi invernali degli atleti Andrae Dacres, Junior Harris, Tyquendo Tracey, Joel Fearon. La Giamaica, insomma, lo ha fatto di nuovo. E ai Giochi al via il prossimo 6 febbraio tornerà in gara nel bob sulla nuova pista di Cortina d’Ampezzo: sarà la nona partecipazione ai Giochi della nazionale, che iniziò la sua storia con Calgary 1988.  

La nazionale caraibica sarà a Cortina per le gare di bob, ma non sarà facile e serviranno aiuti economici. Per questo, la federazione ha lanciato una raccolta fondi: “Ce l’abbiamo fatta – il messaggio affidato ai social -. Ci siamo ufficialmente qualificati per le Olimpiadi! Ora ci rivolgiamo ai nostri fantastici sostenitori, voi, per aiutarci a superare un ostacolo finanziario. La vostra generosità coprirà le spese di viaggio essenziali e l’acquisto di attrezzature di alta qualità”. Il sogno giamaicano è iniziato.  

