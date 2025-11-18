7.6 C
Cipollini e i problemi al cuore, il video dopo l'operazione: "Non si molla di un millimetro"

(Adnkronos) – “Vi ringrazio con il cuore (anche se malandato) per la vostra vicinanza e per il vostro affetto. Vi faccio questo video un po’ cosi, per rispondere a tutti i messaggi (non riuscirei a scrivere a tutti) domani con più lucidità vi racconterò cosa è accaduto oggi!”. Così Mario Cipollini in un post pubblicato su Instagram che accompagna il video girato dopo l’operazione ad Ancona per problemi cardiaci. 

Era stato ieri lo stesso ex corridore ad informare dell’intervento. 

 

 

“Sono un po’ sbattuto, è stata una giornata veramente complicata – dice nel video – Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, lo farò domani, ma volevo tranquillizzarvi, è andato tutto a posto anche se con delle variazioni del percorso. Spero domani di riuscire a raccontarvi quello che è successo ma non si molla di un millimetro”. Era stato ieri lo stesso ex corridore ad informare dell’intervento. 

