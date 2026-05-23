‘Dalla strada al palco’ oggi 23 maggio: gli ospiti dell’ultimo appuntamento

(Adnkronos) – Stasera, sabato 23 maggio, ultimo appuntamento con ‘Dalla Strada al Palco Special’, in prima serata su Rai 1. Il people show nato da un’idea di Carlo Conti per celebrare gli artisti di strada.

A commentare le esibizioni sarà una super giuria composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, già protagonista nelle precedenti edizioni nel ruolo di conduttore. Per la finale, il loro voto sarà svelato solo alla fine e avrà valore triplo.

Nella puntata finale tanti ospiti impreziosiranno le performance degli artisti in gara: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma.

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