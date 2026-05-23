Verissimo, speciale ‘Amici’: le interviste di oggi sabato 23 maggio

(Adnkronos) –
Silvia Toffanin torna oggi, sabato 23 maggio, con un nuovo appuntamento di Verissimo. Nella puntata di oggi la conduttrice accoglierà nel suo studio i talenti di ‘Amici’, il talent show condotto da Maria De Filippi che si è concluso lo scorso sabato con la vittoria di Lorenzo Salvetti.
“Sabato 23 maggio a Verissimo non perdete lo speciale dedicato ad Amici25. Lorenzo, Alessio, Nicola, Emiliano, Elena e Angie vi aspettano per vivere insieme una puntata ricca di emozioni”, questo il messaggio pubblicato sui social di Verissimo. L’appuntamento è alle 16.30 su Canale 5.
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