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Serie A, oggi Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter, per l’ultima giornata della stagione 2025-26. Oggi, sabato 23 maggio, i campioni d’Italia affrontano il Bologna in trasferta al Dall’Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano (55 punti) sono già certi di chiudere il campionato all’ottavo posto. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Inter, in campo alle 18:  

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano 

INTER (3-5-2): J. Martinez; Darmian, Acerbi, Bastoni; Diouf, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu 

Bologna-Inter sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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