Serie A, oggi Bologna-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Torna in campo l’Inter, per l’ultima giornata della stagione 2025-26. Oggi, sabato 23 maggio, i campioni d’Italia affrontano il Bologna in trasferta al Dall’Ara. I rossoblù di Vincenzo Italiano (55 punti) sono già certi di chiudere il campionato all’ottavo posto. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Bologna-Inter in tv e streaming.

Ecco le probabili formazioni di Bologna-Inter, in campo alle 18:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Joao Mario, Helland, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano

INTER (3-5-2): J. Martinez; Darmian, Acerbi, Bastoni; Diouf, Frattesi, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Esposito, Lautaro Martinez. All. Chivu

Bologna-Inter sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.

—

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)