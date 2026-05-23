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Giro d’Italia, oggi tappa 14: orario, percorso e dove vederla

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – Torna il Giro d’Italia con la tappa 14. Oggi, sabato 23 maggio, si corre la quattordicesima frazione della Corsa Rosa, 133 chilometri da Aosta a Pila (Gressan). Si riparte dal successo dell’azzurro Alberto Bettiol a Verbania, in maglia rosa c’è sempre il portoghese Afonso Eulalio (in vantaggio di 33” sul danese Jonas Vingegaard). Ecco orario, percorso e dove vedere la quattordicesima tappa.  

Il gruppo attraverserà le Alpi della Valle d’Aosta, da sempre teatro di grandi imprese del ciclismo su strada. La tappa si svilupperà su un percorso di 133 chilometri particolarmente impegnativo, caratterizzato da continue salite: i corridori dovranno affrontare cinque Gran Premi della Montagna, di cui tre di prima categoria. Tra questi spicca la salita finale verso Pila, celebre località sciistica. L’arrivo sarà posto a 1.793 metri di altitudine, al termine di un’ascesa inedita dal versante di Gressan: 16,5 chilometri con una pendenza media del 7,1%, destinati a fare grande selezione anche in ottica di classifica generale. 

La partenza della 14esima tappa del Giro d’Italia 2026 è prevista alle ore 13:05, con l’arrivo che è invece in programma intorno alle 16:58. La gara si potrà seguire in diretta televisiva, in chiaro, sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming, la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels. 

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