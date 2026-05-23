Formula 1 Gp Canada, oggi qualifiche e gara sprint: orario e dove vederle

(Adnkronos) – Torna la Formula 1 con il Gran Premio del Canada. Dalle qualifiche alla gara sprint di oggi, sabato 23 maggio, alla gara di domenica 24 maggio si corre il Gp di Montreal, quinto appuntamento del Mondiale. Si riparte dal dominio del pilota italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli, che viene dai tre successi di fila centrati in Cina, Giappone e a Miami. Ecco orario, programma e dove vedere le prime sessioni di libere del Gp nordamericano.

Ecco il programma del Gp di Montreal oggi, sabato 23 maggio:

Ore 18 – F1 gara sprint (23 giri)

Ore 22-23 – F1 Qualifiche

Il Gp di Montreal verrà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e Now. Gli appuntamenti del Gran Premio del Canada saranno visibili anche su TV8, con la Sprint e le qualifiche di oggi in diretta. Anche la gara di domenica (partenza alle 22 ora italiana) sarà in chiaro su TV8, ma in differita (alle ore 23:30).

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