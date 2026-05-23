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Serie A, oggi Lazio-Pisa: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 23 maggio, i biancocelesti ospitano il Pisa nell’ultima giornata di campionato. La squadra di Sarri, nona a quota 51 punti, arriva dalla sconfitta dell’ultimo turno nel derby contro la Roma. I toscani, ultimi, sono già retrocessi in Serie B dopo una sola annata. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Pisa, in campo stasera alle 20:45:  

LAZIO (4-3-3): Furlanetto; Marusic, Gila, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Basic, Cataldi, Dele-Bashiru; Cancellieri, Dia, Pedro. All. Sarri 

PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Albiol, Canestrelli; Leris, Hojholt, Aebischer, Akinsanmiro, Angori; Moreo, Stojilkovic. All. Hiljemark 

La partita di campionato di oggi tra Lazio e Pisa sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport. Sfida visibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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