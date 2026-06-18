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Infocamere: da Assemblea ok a bilancio 2025, valore produzione +5,2% e utile netto di 657 mila euro

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REDAZIONE
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(Adnkronos) – L’Assemblea dei Soci di InfoCamere ha approvato il Bilancio 2025. L’esercizio si è chiuso con un valore della produzione pari a 140,6 milioni di euro, in crescita di oltre 7 milioni rispetto all’anno precedente (+5,2%). Questo incremento è frutto del costante impegno nell’innovazione e nello sviluppo di servizi evolutivi per imprese, cittadini e Pubblica Amministrazione. L’Assemblea ha inoltre preso atto del Bilancio Consolidato del Gruppo InfoCamere. “I risultati raggiunti non sono solo cifre ma la conferma della validità del nostro percorso strategico a supporto del Sistema Camerale”, ha detto il Presidente Antonio Santocono. “Il mio ringraziamento va alle oltre mille persone che lavorano in questa società con competenza e dedizione, consapevoli che la transizione digitale delle imprese e del Paese passa anche dalla qualità del loro lavoro e del loro impegno”. 

L’utile netto di circa 657 mila euro ed un patrimonio netto di circa 53,7 milioni confermano la solidità di InfoCamere e testimoniano una gestione oculata e lungimirante, capace di sostenere investimenti in ricerca e aggiornamento tecnologico che nel 2025 hanno superato gli 8 milioni di euro. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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