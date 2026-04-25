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Iran, Reza Pahlavi: “Lotterò per il mio popolo e il mio Paese fino a quando sarà libero”

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Corriere Toscano
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(Adnkronos) – “Io lotterò per il mio popolo e per il mio Paese. Anche se dovrò farlo da solo, combatterò fino a quando l’Iran sarà libero”. Lo ha dichiarato il primogenito dell’ultimo Scià di Persia, Reza Pahlavi, in un videomessaggio condiviso sul suo account di ‘X’. Parlando delle conferenze stampa tenute in Europa, Pahlavi ha criticato il fatto che i giornalisti non gli abbiano fatto domande sul massacro delle persone che hanno manifestato in Iran o che sono detenute, “sono più interessati a criticare l’America e Israele, ad avere notizie sull’uccisione di Khatami, piuttosto che a criticare il regime”.  

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