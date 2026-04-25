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MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia

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(Adnkronos) – Marc Marquez torna dopo 245 giorni e oggi, sabato 25 aprile, vince la gara Sprint del Gp di Spagna di MotoGp a Jarez de la Frontera davanti al compagno di squadra in Ducati Pecco Bagnaia e Franco Morbidelli. Lo spagnolo torna al successo in casa in una gara funestata dalla pioggia che ha cambiato le carte in tavola nel finale. Un acquazzone improvviso a pochi giri dalla fine ha fatto cadere diversi piloti tra cui lo stesso Marc Marquez che si è però rialzato ed è tornato ai box con una manovra discutibile, per il flag-to-flag. Marc Marquez rientra con la moto da bagnato dopo la caduta e si piazza all’inseguimento di Bagnaia e Morbidelli, per superarli entrambi e chiudere in solitaria davanti a tutti. Finisce out il leader mondiale Marco Bezzecchi, come Alex Marquez, Mir, Savadori, Toprak e Martin. Al quarto posto arriva Binder, che all’ultimo passa Di Giannantonio, quinto. Poi a seguire Fernandez, Quartararo, Zarco, Marini e Rins.  

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