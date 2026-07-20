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Mondiali, Argentina perde la finale ma Milei annuncia festa nazionale

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Javier Milei proclama festa nazionale in Argentina, nonostante la sconfitta nella finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. L’Albiceleste è stata battuta dalla Nazionale iberica per 1-0 ai tempi supplementari nell’ultimo atto della rassegna iridata andata in scena in Stati Uniti, Messico e Canada, ma tanto basta al presidente argentino per festeggiare. 

Milei ha infatti comunicato alla Nazione che, quando i giocatori rientreranno dagli Stati Uniti, in Argentina si terrà una vera e propria festa nazionale: “Data l’inquietudine riguardo ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto dalla Nazionale Argentina, comunico alla popolazione che, in base a quanto decideranno i giocatori e il gorpo tecnico rispetto al giorno per celebrare, lo stesso sarà dichiarato festivo nazionale”, ha scritto sul proprio account ufficiale X. 

Subito dopo la partita, Milei aveva lanciato un messaggio di ringraziamento verso Messi e Scaloni: “Grazie, giocatori. Avete lottato fino all’ultimo istante. L’Argentina punterà sempre al vertice”. 

 

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