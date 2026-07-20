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Noemi, paura durante concerto: cade dal palco e finisce in ospedale

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Paura per Noemi. La cantante è caduta dal palco durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Tutto è successo ieri sera, mentre Noemi stava intonando ‘Briciole’: la cantante si avvicina al pubblico, facendo segno di battere le mani al tempo, ma perde il contatto visivo con il palco, non accorgendosi che stava finendo. 

Risultato? Noemi fa un vero e proprio volo e cade, con il concerto che viene subito interrotto e la cantante trasferita in ospedale. “A causa dell’incidente occorso durante l’esibizione alla cantante Noemi, il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Nella speranza che non si tratti di nulla di grave, rivolgiamo a Noemi i nostri più sinceri auguri di una pronta e completa guarigione”, ha scritto il Comune di San Salvo Marina in una nota pubblicata su Facebook. 

“Per rispetto nei confronti dell’artista e di quanto accaduto l’amministrazione ha inoltre deciso di rinviare ad altra data lo spettacolo dei fuochi pirotecnici previsto per questa sera”, ha concluso il Comune. 

  

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