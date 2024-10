Assemblea Assolombarda, Bracco (Gruppo Bracco): “Europa lavori su temi trasversali”

(Adnkronos) – “Penso che il discorso del presidente di Assolombarda Alessandro Spada sia stato completo e chiaro. Ha infatti messo in evidenza le necessità delle imprese e soprattutto ha parlato di Europa, sposo completamente l’idea di un’Europa che abbia non tante unità staccate ma che lavori per temi trasversali, perché altrimenti noi non possiamo crescere”. Sono le parole di Diana Bracco, presidente e amministratrice delegata di Gruppo Bracco, in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)