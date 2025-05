Bullismo, Chiarelli (Regione Piemonte): “Fenomeno spesso amplificato da suo social”

(Adnkronos) – “Il fenomeno del bullismo si amplifica e diventa visibile molto spesso anche tramite l’uso dei social media. Ci sono alcune dinamiche, come l’isolamento, l’accerchiamento e il tutti contro uno, che in tanti abbiamo conosciuto, che vengono amplificate tramite un’immagine educativa distorta e un mancato riconoscimento del sé. Questo si corregge attraverso le politiche educative ma anche con l’impegno, aiutando i giovani ad impegnarsi in attività proficue distogliendoli da quelle non proficue”. A riferirlo è Marina Chiarelli, assessore Sport, cultura, turismo, politiche giovanili e pari opportunità di Regione Piemonte, in occasione della presentazione del primo Rapporto dell’Osservatorio nazionale Bullismo e disagio giovanile, a Palazzo dell’Informazione a Roma dove si è tenuto l’evento ‘Maratona bullismo’. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)