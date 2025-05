Bullismo, senatrice Versace: “Sport può dare buon esempio ai giovani”

(Adnkronos) – “Il tema del bullismo e del cyberbullismo, secondo me, sono troppo sottovalutati. In un momento storico in cui il disagio giovanile è in aumento e così anche i casi di violenza, i ragazzi hanno bisogno sicuramente di buoni esempi e di stimoli positivi in questo lo sport è un preziosissimo alleato, un grande strumento, non solo l’inclusione sociale Grande strumento”. Così la senatrice Giusy Versace, atleta paralimpica e membro della 7a Commissione cultura, sport, istruzione e ricerca al Senato, alla presentazione del primo Rapporto dell’Osservatorio nazionale Bullismo e disagio giovanile, a Palazzo dell’Informazione a Roma dove si è tenuto l’evento ‘Maratona bullismo’. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)