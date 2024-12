(Adnkronos) – Un totale di 7,3 milioni di euro di nuovi investimenti erogati nel primo semestre dell’anno a beneficio di 25 imprese cooperative. Sono questi i primi dati emersi

nel corso dell'Assemblea di CFI Cooperazione Finanza Impresa convocata a Roma per l'approvazione del bilancio al 30 giugno 24 e per il rinnovo delle cariche sociali. Dati che testimoniano come CFI prosegua con successo la sua missione istituzionale in attuazione della legge Marcòra, nata per rafforzare e far crescere in tutta Italia imprese sociali in forma cooperativa.