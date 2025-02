Cinghiale a spasso per le strade di Roma: avvistato a Casal Palocco – Video

(Adnkronos) – Un grosso cinghiale si aggira a Casal Palocco a Roma. L’animale è stato avvistato dai residenti che lo hanno filmato, mentre scorrazzava indisturbato in viale Prassilla tra le villette e, poi, attraversava una strada tra lo stupore degli automobilisti. Non è la prima volta che questi animali vengono visti avvicinarsi alla Capitale, soprattutto, nelle zone periferiche ma non solo. Qui il filmato di due cinghiali che passeggiano sul marciapiede, all’altezza del carcere di Regina Coeli, non lontano da Trastevere e dal Vaticano. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)