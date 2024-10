Con Elisabetta Canalis ‘Binario 2’ trova la sua Jane Fonda

(Adnkronos) – Elisabetta Canalis è apparsa oggi 22 ottobre durante il programma Binario2 in versione novella Jane Fonda per una lezione di fitness davvero sui generis. Durante il programma – in onda tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 7.10 su Rai2, in diretta dalla Stazione Tiburtina, condotto da Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini – la showgirl sarda si è infatti collegata dal salotto della sua casa di Los Angeles (dov’erano da poco passate le 22), con tanto di tutina attillata. Tra stretching, molta ironia e soprattutto risate, un risveglio muscolare di conduttori (invano) e pubblico da casa che ha allietato l’inizio di giornata dei telespettatori di Rai2. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)