Farmaceutica, Fanelli (Haleon): “Dal self-care 5 mld di euro di risparmi l’anno per Ssn2

(Adnkronos) – “Il self-care rappresenta tutto ciò che ciascuno di noi può fare per prendersi cura della propria salute. Si tratta di un concetto ampio e variegato, che include diverse categorie di prodotti e servizi, come i farmaci da banco (Otc), gli integratori alimentari, i prodotti per l’igiene. In Italia, il mercato vale circa 7,5 mld di euro, un settore in crescita, ma il valore del self-care va ben oltre l’aspetto economico, rappresentando un contributo significativo anche a livello sociale. L’utilizzo dei farmaci da banco”, ad esempio, “genera un risparmio di circa 5 mld di euro all’anno per il Ssn”. Così Davide Fanelli, General Manager Southern Europe, Haleon, spiega all’Adnkronos il ruolo del settore come risorsa anche per la sostenibilità del Servizio sanitario. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)