Forum risorse umane, Perrone (Sirti): “Ai cambierà il 50% dei lavori ma è anche grande opportunità”

(Adnkronos) – “Il paradosso che riguarda l’intelligenza artificiale e il mondo del lavoro è che, da un lato, oltre il 50% dei nostri lavori vivrà una profonda trasformazione da qui al 2030, un cambiamento legato alla pervasività dell’ai anche nella vita delle aziende, dall’altro questa l’ai è in realtà un’opportunità, perché già da un po’ di tempo fornisce strumenti e soluzioni per abbattere le tempistiche di apprendimento, fornire una didattica interattiva ed esperienziale e per coniugare il sapere con il saper fare”. Parole di Clemente Perrone, vice president e chief Hr, organization & communication officer di Sirti, intervenuto nell’ambito della serata inaugurale della XVI edizione del Forum Risorse Umane di Comunicazione Italiana, a Milano. Anche per il 2024 il forum ha riunito i professionisti del settore in un confronto sulle consolidate pratiche della gestione del personale, sulle sfide e le opportunità legate alla gestione del talento, alla formazione, al benessere organizzativo e alle nuove prospettive delineate dall’innovazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)