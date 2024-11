Forum Space&Blue, Prete: “Mare e spazio sono due colonne economia italiana”

(Adnkronos) – “L’economia del mare e l’economia dello spazio sono due colonne dell’economia italiana: l’economia del mare che è in grande crescita. Tra l’altro, quando parliamo di economia del mare coinvolgiamo tantissimi settori, dalla cantieristica, al turismo, alle attività balneari, alla pesca. E’ un mondo molto variegato e in crescita”. Sono le parole del presidente di Unioncamere, Andrea Prete, intervenendo in occasione della seconda edizione del Forum Space&Blue, in svolgimento a Roma. L’evento mette in luce la rilevanza strategica dell’Economia dello Spazio e dell’Economia del Mare e come la loro integrazione, combinata con l’adozione di tecnologie avanzate come l’Intelligenza Artificiale e il Digital Twin, possa generare nuove opportunità economiche, creare valore aggiunto per il Sistema Paese e rafforzare il posizionamento dell’Italia come leader globale nelle economie del futuro. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)