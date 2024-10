Global Welfare Summit, Venier (Umana): “Welfare percepito come strumento di employer branding”

(Adnkronos) – “È evidente che in questo momento il tema del welfare, per quanto ci riguarda, è in primis percepito come uno strumento di employer branding, quindi le aziende si sentono tenute a implementare sistemi di conciliazione, di previdenza e di benessere più generale, perché devono essere attrattivi nei confronti delle persone che vogliono assumere”. Queste le parole di Giuseppe Venier, amministratore delegato Umana Spa, a margine del ‘Global Welfare Summit’, il più importante evento sul welfare globale in Italia, in svolgimento a Villa Miani a Roma, organizzato da Italian Welfare e patrocinato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)