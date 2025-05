Hydrogen-Expo 2025: Manchisi (DiTNE), ‘Distretto pronto quando vettore h2 è diventato possibilità concreta’

(Adnkronos) – “Nel momento in cui l’idrogeno è diventato effettivamente una possibilità concreta di costituire il vettore alternativo ai combustibili fossili, il DiTNE – Distretto tecnologico nazionale dell’Energia si è fatto trovare pronto e in questa valle di cultura, già particolarmente skillata, sono nate ben 7 Hydrogen Valley”. Lo sostiene Marco Manchisi, presidente Comitato di Indirizzo DiTNE, nel contesto della quarta edizione di Hydrogen-Expo, la principale mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzata da Mediapoint & Exhibitions capitanata da Fabio Potestà, in svolgimento negli spazi di Piacenza Expo dal 21 al 23 maggio 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)